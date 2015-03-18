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Çantanın içinde kendinizi kaybetmeyin
Yazarlar - TÜLİN KERMEN

tulın-kermen-20150427Sezonda ve indirimde satın aldıklarınız, geçmiş yıllardan raflarda olanlar... Kıyafetlerinizle artık başa çıkamıyorsanız, gardırobunuza mağaza gibi davranmalısınız. Peki, ya deri ayakkabı bakımı nasıl yapılmalı? Bu ay sizin için yazdım...

Alışveriş yaparken her şeyi alıyorum ya  ucuz diye ya güzel diye... Ama dolapta alıp da giyinmediğim çok eşyam var. Ne yapmalıyım?

Alışveriş yaparken karar mekanizmanız aşağıdaki maddelere göre karar verin:

● Öncelikle kendinizi içinde harika hissedeceğiniz kıyafetleri tercih edin. ‘Eh’le yetinmeyin.

● Aldığınız eşyayı esnedi yırtıldı delindiği için atmak zorunda kalıyorsanız almadan, kalite testinden geçirin. Kumaşı, yapılışı, fermuarı, modaya uygunluğu, düğmeleri...

● Son olarak fiyatına göre karar verin.

Bahar ardından da yaz geliyor. Dolayısıyla paltolar kabanlar kazaklar kaldırılacak. Yerlerine incecik tiril tiril mevsimlikler gelmeli. Ama sorun yine aynı sorun... Dolabı açtığınızda ne giyineceğim derdi değişecek mi peki? tulın-kermen-20150427-1

Dolabınıza mağaza gibi davranın:

● Bu sezon neler duracak, nasıl bir tarz belirlemek istiyorsunuz, karar verin.

● Bedeni uymayan, modası geçmiş, bir yıldır giymediğinizi atın-verin-satın.

● Asılacakları renk, boy ve çeşit sırasına göre dizin. Ardından onu ortaya çıkaracak rengi yanına asın.

● Mesela, mavinin yanına turuncuları getirin. Böylelikle dolaba baktığınızda gördüğünüzü üzerinize adapte etmek daha kolay olacaktır.

DÖRT ADIMDA DERI AYAKKABI BAKIMI

1) Parlatıcı sünger kullanmayın. Deri ayakkabıların en önemli özelliği, derinin gözenekli yapısı sayesinde hava geçirgenliği ile ayakların nefes almasını sağlamasıdır. Parlatıcı süngerlerin üzerindeki kimyasal cila, gözeneklerin kapanmasına neden olur ve ayakların hava almasını engeller.

2) Deri ayakkabıları temiz tutmanın en güzel yolu her kullanımdan sonra hafif nemli yumuşak bir bez ile silmektir.

3) Yine de çok kirlenmişlerse, Arap sabunu ya da deri temizliği için özel üretilen sabun (yurtdışında ‘saddle soap’ olarak satılıyor) ve benzeri ürünleri kullanabilirsiniz.

tulın-kermen-20150427-24) Çatlamaması için 2-3 haftada bir vazelinle bakım yapmalısınız.

ÇANTANIN İÇİNDE KENDİNİZİ KAYBETMEYİN

Büyük çanta kullanıyorsanız ve içinde aradığınızı bulamıyorsanız, bu yazıyı okumaya devam edin. Çantanızdaki karmaşayı önlemek eşyalarınızı gruplara ayırmakla olur. Makyaj bakım malzemeleri kağıt faturalar ve notlar anahtarlar vs. gibi... Herbirini boyutlarına göre ayrı ayrı makyaj çantalarına koyarsanız, aradığınızda ve hatta elinizi attığınızda aradığınızı bulabilecek ve aynı zamanda çanta içi karışıklığını ortadan kaldırmış olursunuz. Sık çanta değiştiriyorsanız, mutlaka çanta düzenleyicisi edinmenizi tavsiye ederim. Çanta içi boyutlarına göre ayarlı değişik renklerde çanta değişimini son derece kolaylaştıran bir ürün. D&R’larda her rengi ve boyu bulunmakta.Unutmayın, çantanız yanınızda taşıdığınız eviniz gibidir. Sizi yansıtır…

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