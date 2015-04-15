2015'te Ã¶ne Ã§Ä±kan iki trend

2015 yaz sezonunun iki yÄ±ldÄ±zÄ± turuncu ve Ã§izgili desenleri incelemeye aldÄ±m bu ay. Her ikisini de nasÄ±l kombinlemeniz gerektiÄŸini anlattÄ±m.

2015'TE Ã–NE Ã‡IKAN Ä°KÄ° TREND : TURUNCU VE Ã‡Ä°ZGÄ°LÄ°

Yeni sezonun Ã¶ne Ã§Ä±kan trendlerinden biri turuncu. Ä°ddialÄ± ve zor bir renk. Herkese ve her kombine yakÄ±ÅŸmaz. Bunun iÃ§in bu rengi kullanÄ±rken, ten rengine ve beraber kullanÄ±lacak diÄŸer renklerle olan uyumuna Ã§ok dikkat etmek gerekir. Yeni sezonda turuncunun birÃ§ok tonuna rastlamak mÃ¼mkÃ¼n. Bu alternatifler arasÄ±ndan kendinize ve kombininize uygun olan doÄŸru tonu seÃ§melisiniz.

Gelelim, turuncu ile kullanÄ±labilecek renklere... Turuncu renkli bir kÄ±yafet, en gÃ¼zel siyah ve beyaz renkleri ile kullanÄ±labilir.

Mesela turuncu bir pantolon Ã¼zerine beyaz bir bluz ve Ã¼zerine ÅŸÄ±k siyah blazer ceket ile ÅŸÄ±klÄ±k yaratabilirsiniz. Ya da tam tersi kullanÄ±mla siyah bir jean Ã¼zeri beyaz atlet kombininizi turuncu bir hÄ±rka veya kÄ±sa bir ceketle tamamlayabilirsiniz. Bu iki rengin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyenler ise turuncuyu kobalt maviler, kahve tonlarÄ± ile deneyebilirler. Kobalt bir kalem eteÄŸi soft bir turuncuyla kombinleyebilirsiniz.



AKSESUARLARINIZI RENKLENDÄ°RÄ°N

Bu rengi giysilerde kullanmayÄ± fazla cesur buluyorsanÄ±z, sadece aksesuarlarÄ±nÄ±zda yer verebilirsiniz: DÃ¼z siyah bir elbise ile turuncu Ã§anta veya ayakkabÄ± kullanmak gibi...

SEZONUN GÃ–ZDESÄ°, Ã‡Ä°ZGÄ°LÄ° DESENLER...

Yeni sezonda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak diÄŸer bir trend ise geometrik desenler. Bu trendi giysilerde sÄ±kÃ§a Ã¼Ã§genler, kareler Ã¶zellikle de Ã§izgililer olarak gÃ¶rmeye ÅŸimdiden hazÄ±r olun. Ã‡izgiler ise yeni sezonda karÅŸÄ±mÄ±za daha kalÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle Ã§Ä±kÄ±yorlar, Ã¶zellikle de benim de bir arada kullanmayÄ± en Ã§ok sevdiÄŸim siyah-beyaz renklerde. Geometrik desenlerin en gÃ¼zel avantajÄ± optik yanÄ±lsamalar yaparak bedeninizde dengeyi yakalamayÄ± saÄŸlamalarÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte, bununla ilgili aklÄ±nÄ±zda bulunmasÄ± gereken minik bir ipucu...

BacaklarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼st bedeninize oranla daha kÄ±sa olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, boyuna Ã§izgili bir pantolonla hem gÃ¶z yanÄ±lsamasÄ± yaparak bacaklarÄ±nÄ±zÄ± olduÄŸundan uzun gÃ¶stermiÅŸ olursunuz, hem de sezona uygun trendi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yakalarsÄ±nÄ±z. Geometrik desenlerin diÄŸer bir avantajÄ± da kombinlemede kolaylÄ±k yaratmalarÄ±dÄ±r.