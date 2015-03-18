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Keman virtüözü Canan Anderson
Kültür - Sanat

ajanda-20150706Sihirli parmakların sahibi Canan Anderson, bu ayki röportajımızın konuğu. 3 Haziran’da Mardan Palace’de, 8 Haziran’da Bergama Festivali'nde, 13 Haziran’da ise Çanakkale Festivali’nde sahne alacak olan sanatçı, kemanıyla olan aşkını bize anlattı.

Keman çalmaya çok erken yaşta başlamışsınız. Kendi seçiminiz miydi?

5 yaşında annemin bir arkadaşı sesimin güzel olduğunu duyup müzikle ilgilenmem gerektiğini anneme söylemiş. Annem de bana 'Canan, keman çalmak ister misin?' diye sorunca ben de, 'İsterim”'diye cevap vermişim.

Şarkı da söylüyorsunuz. Şarkıcılığa ağırlık vermeyi düşünüyor musunuz?

Ben profesyonel keman sanatçısıyım ama şarkı söylemek beni mutlu eder. Şovlarımda yeri geldiğinde sesimi de kullanıyorum. Şarkıcılık kemanımdan daha ön planda olsun
istemiyorum çünkü şarkıda sözlere bağlı kalıyorsunuz. Keman çalarken ise her türlü duyguyu istediğiniz gibi canlandırabiliyorsunuz.

Müzik tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Melez olup, senelerce yurtdışında birçok ülkede yaşayan biri tek bir tarzda sabit kalamaz. En azından ben öyleyim. Her türlü müziği; ister klasik olsun ister pop, ister Türk
müziği olsun, ister çigan kendi bakış açımla sentezlemeyi çok seviyorum.

“Kemanımla aşk yaşıyorum” diyorsunuz. Nasıl bir aşk bu? 

Öyle bir aşk ki, elinizden ya da bir uzvunuzdan mecbur kalmadıkça ayrılabilir misiniz? Ya da sevdiğinizden belli bir süre ayrı kaldığınızda burnunuzda tütmez mi? İşte, benim de hissettiklerim kemanıma karşı böyle.

Babanız Amerikalı, anneniz Türk. İki kültüre ait olmak size neler hissettiriyor?

Büyük bir artı olduğuna inanıyorum. Hayata bakış açım birçok insandan daha geniş. Tek bir mantalite ile büyüdüğünüzde sadece onun doğruluğuna inanırsınız. Halbuki o kadar farklı insan karakterleri ve mentaliteleri ile karşı karşıyayız ki... İnsan sevgisi esastır ve ben herkese bu şekilde yaklaşırım.

Uzun süre yurtdışında yaşadınız. Türkiye’ye döndüğünüzde zorluklarla karşıladınız mı?

Size bir iki hatıramı anlatabilirim. Avusturya’da kemanımı ve nota sehpamı alıp ormana giderdim. İstanbul’a döndükten sonra arabaya kemanımı ve nota sehpamı atıp, 'Ben ormana gidiyorum, çalışacağım,' dediğimde ailemin tepkisi, 'Kızım burada ormanda çalışamazsın' oldu. Zamanla niye olduğunu anladım. İkincisi, yurtdışında çöpleri ayrıştırmak için 6 adet çöp kutum vardı. İstanbul’a gelir gelmez hemen 6 tane çöp kutusu aldım. Burada böyle bir uygulamanın olmadığını öğrenince çok üzülmüştüm. Gelelim pozitifliğe.. Yurtdışında misafirlik bizdeki gibi sıcak ve uzun değildir. Ayrıca kimse kimsenin sorununu bizdeki kadar içselleştirmez…

Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Bir maxi single üzerinde çalışıyorum. 4+4 diyebiliriz. 4 parçayı keman yorumumla dinlerken aynı ayna yorumumu da dinleyebileceksiniz. Ayrıca önümüzdeki
dönemde maxi single'la birlikte diğer projemin önemli bir adımını da atmış olacağım.

Özgür Atanur EN SON NE YAPTI?

ALAN Experience’nin kurucularından Özgür Atanur, bu ayki anketimizin konuğu oldu.ajanda-20150706-2

ALAN Experience; profesyonellerin edebiyat, müzik, plastik sanatlar ve sinema gibi disiplinleri kullanarak iş ve iç dünyalarında karşılaştıkları sorunları farklı bir alanda çözme ve düşünce geliştirme deneyimleri sunan bir yapı. Bu yapıyı oluşturma fikrinin ortaklarından yayıncı, yönetici, eğitmen ve müzisyen Özgür Atanur sorularımızı yanıtladı.

En son hangi kitabı okudunuz?

Aslında aynı anda çok sayıda kitabı birlikte okumayı seviyorum. Son olarak harika bir fikirle yazılmış olan Judith Malika Liberman’ın ‘Masal Terapi’ adlı kitabını ve David Hendy’nin ‘Gürültü: Sesin Beşeri Tarihi’ adlı kitaplarını okudum.

En son hangi filmi izlediniz?

Yapay zekânın kurucusu sayılan ve İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi şifrelerini kırarak yüzbinlerce kişinin hayatını kurtaran Alan Turing’in hayat kesitini konu alan ‘Yapay Oyun’ adlı filmi izledim. Çığır açmanın ne demek olduğunu bir kez daha görmek güzeldi.

En son hangi albümü dinlediniz?

Sağolsun, Deezer sayesinde hergün yeni bir albümle tanışıyorum ama bir proje nedeniyle Massive Attack’in ‘Protection’ albümünü baştan sona dinledim. Şiddetle tavsiye edilir...

En son hangi konsere gittiniz?

En son kadim dostum ve Alan Experience eğitmenlerinden Tolga Akyıldız’ın organize ettiği ‘%100 Açık Sahne’ konserindeydim. Müthişti...

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