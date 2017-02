Konser, etkinlik, röportaj, sinema...

Konser David Garrett, ilk kez Türkiye’de Dans ‘Beyazgül-White Rose’ İstanbul’da... Sinema Sema Şimşek, ‘Tehlikeli Flört’ İle beyazperdede... Festival ‘Cappadox‘ta müzik mekanla

buluşuyor... Anket Güliz Ayla EN SON NE YAPTI? Güliz Ayla, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Olmazsan Olmaz’ isimli şarkısıyla müzik dünyasına ‘merhaba’ dedi. Genç şarkıcı anket sorularımızı yanıtladı. Önümüzdeki günlerde kendi adını taşıyan albümünü piyasaya sürecek olan Güliz Ayla, daha önce Metin Özülkü ve Işın Karaca gibi isimlere vokalistlik yaptı. 1 )En son hangi kitabı okudunuz? Aylin Balboa – Belki Bir Gün Uçarız. İlk kitabıymış, çok beğendim. Bundan sonra da takip edeceğim bir yazar oldu benim için. 2) En son hangi filmi izlediniz? Kill The Messenger: Aksiyon filmlerini severim, bu çok merak ettiğim bir filmdi. Açıkçası beklentimi karşılamadı. 3) En son hangi albümü dinlediniz? En son sizlerin daha dinleyemediği bir albüm olan kendi albümümü dinledim. Bir de bu aralar Band of Skulls’ın ‘Baby Darling Doll Face Honey’ albümüne taktım. Eski

bir albüm olmasına rağmen hergün bir kere dinliyorum muhakkak! 3) En son hangi konsere gittiniz? Gaye Biçer’in şarkı söylediği The Beatz grubunun konserine gittim. Mask Sahnesi’ndeydi. Gaye zaten çok sevdiğim bir arkadaşım, takip ettiğim biri... Dans Beyazgül SAHNEDE 550 yıllık Hocapaşa Hamamı’nın içinde yer alan Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi, her cumartesi, ‘Beyazgül - White Rose’ dans gösterisini sahneliyor. 18. yüzyılda yaşanmış gerçek bir aşk hikâyesini anlatan gösterinin biletleri Biletix’te satılıyor… Festival Farklı bir KAPADOKYA Cappadox Festivali, 16 – 18 Mayıs tarihleri arasında tüm müzik, sanat, tarih ve doğaseverleri Kapadokya’ya çağırıyor. Türkiye’den ve dünyadan 37 müzisyen, sanatçı,

şef ve araştırmacı Cappadox’a katılacak. Katılımcıların arasında Erkan Oğur, Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin, Nils Petter Molvaer, Hüsnü Şenlendirici ve Mercan Dede gibi isimler de bulunuyor. Konser David Garrett İSTANBUL’DA Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett, Türkiye’deki ilk konserini vermek üzere İstanbul’a geliyor. Genç sanatçı, 20 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konserde David Garrett’e, piyanosuyla Julien Quentin eşlik edecek. Vizyondan kareler AŞK UĞRUNA/SUITE FRANÇAISE 15 Mayıs’ta vizyona girecek ‘Aşk Uğruna’nın başrollerinde Michelle Williams, Kristin Scott Thomas ve Matthias Schoenaerts yer alıyor. II. Dünya Savaşı sırasında Fransa Nazi işgali altındayken genç ve güzel Lucile, savaştaki eşinden haber beklemektedir ve Alman teğmen Bruno’yu ağırlamak zorunda kalır. Lucile başta bu yakışıklı ve kibar Alman subayına kayıtsız kalmaya çalışsa da aralarındaki çekime engel olamaz. TEHLİKELİ FLÖRT Başak Daşman, Sema Şimşek, Fuat Güner, Mete Horozoğlu, Cihat Tamer, Ayta Sözeri ve Ezel Akay’ı bir araya getiren ‘Tehlikeli Flört’, 1 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Filmde Rock grubu ‘Flört’ün üyeleri Ozan Kotra, Çağatay Kehribar ve Hakan Çağlar’ın canlandırdığı, plak yapma hayalinin peşinden giden üç mahalle delikanlısının karıştıkları inanılmaz olaylar anlatılıyor. YENİLMEZLER: ULTRON ÇAĞI/ AVENGERS: AGE OF ULTRON ‘YENILMEZLER ‘Ultron Çağı’ filminde, Iron Man olarak geri dönen Robert Downey Jr., ayrıca Chris Evans, Chris Hemsworth ve Samuel L. Jackson yer alıyor. Black Widow’u Scarlett Johansson canlandırıyor. Yenilmezler ekibi, insanoğlunun soyunu tüketmek isteyen kötü adam James Spader’ı alt etmek için tekrar bir araya gelmek zorunda. Filmin vizyon tarihi, 1 Mayıs. TOPRAĞIN TUZU/THE SALT OF THE EARTH Wim Wenders imzalı belgesel, yakın tarihteki uluslararası uyuşmazlıklara, açlığa ve toplu göçlere tanıklık eden dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado’nun, gezegenin güzelliğini, muazzam insanlık manzaralarını keşfetme öyküsünü anlatıyor. Belgesel, baba-oğul ilişkisine ve Salgadolar’ın aile yaşantısına da değinen dokunaklı bir çalışma. Yapıt 1 Mayıs’ta gösterime girecek. KAYIP NEHİR/LOST RIVER Ünlü oyuncu Ryan Gosling’in ilk yönetmenlik denemesi olan ’Kayıp Nehir’, Amerika’daki emlak krizi hakkında gerçeküstü bir masal. Dario Argento’dan David Lynch’e çeşitli kült yönetmenlere referanslarla dolu olan film Cannes Film Festivali’nde yarışmaya hak kazanmıştı. 22 Mayıs’ta vizyona girecek olan filmin başrollerinde ise Christina Hendricks, Iain De Caestecker ve Eva Mendes gibi yıldızlar yer alıyor. Röportaj MURAT SEREZLİ KÖTÜ ADAMI İYİ OYNUYORUM Romantik komedilerin sevilen ismi… Son günlerde Kanal D’nin dizisi ‘Güllerin Savaşı’nda kötü adam karakteriyle beğeni toplayan Murat Serezli, sinema filmi ‘Aşk Olsun’da bu kez yönetmen olarak karşımızda. Usta oyuncu Murat Serezli, ‘Güllerin Savaşı’ dizisindeki İlhan rolüyle büyük beğeni topladı. Sanatçı, ‘Aşk Olsun’ filmi için yönetmen koltuğuna oturdu. ‘Aşk Olsun’ sinemadaki ilk yönetmenlik deneyiminiz. Proje nasıl başladı? Siz nasıl dâhil oldunuz? Eşref Dinçer’in senaryosunun ilk taslağını bir yaz gecesi okumamla başladı her şey. Karakterleri ve hikâyenin başlangıcını çok sevdim. Zeki diyalogları beni kendine çekti.

Ama sadece 60 sayfaydı ve ikinci perde neredeyse yoktu. Eşref’i aradım ve “Bayıldım, bunun üzerinde çalışmalıyız” dedim. 4-5 ay boyunca senaryoyu baştan ele alıp sayısız düzenleme yaptık. Bu süreçte projeyi Neslihan ile de paylaşıp ondan da fikirler aldık. Ardından Neslihan’ın attığı adımlarla film yapmak üzere bir araya geliverdik. ‘Aşk Olsun’da Neslihan Yıldız Alak’la birlikte yönetmenlik koltuğundasınız. Birlikte daha önce hiç çalışmış mıydınız? İki kişi film çekmek zor bir şey mi? Neslihan ile 2009’da ‘Gelecekten Bir Gün’ filminde tanışmıştık. Artistik zevklerimizin benzerliği ve insan ilişkilerindeki uyumumu sonucu ileride tekrar beraber filmler üretme

isteğimiz doğdu. Eşref’in senaryosunu bulur bulmaz Neslihan’la paylaştım; o da fikirleri çok beğendi ve film için heyecan duydu ve ‘Aşk Olsun’ filmini beraber yönetmeye karar verdik. İki kişi film çekmenin tabii ki çeşitli zorlukları var. Neslihan ile çok uyumlu çalıştık. Kısa süre sonra kendi geçmişlerimize uygun bir iş bölümü oluştu. Ben daha çok senaryoyu ve oyunculukları, o da kamerayı, kurguyu ve yapım lojistiğini yönetir bulduk kendimizi. Film bir romantik komedi. Sizi de en çok komediye yakıştırıyorlar ki daha çok bu rollerde görüyoruz. Komediye yakıştığınızı düşünüyor musunuz? Özel hayatımda da sürekli gözlemci, detayları yakalayan ve esprili birisi olduğum için komediye hep idmanlıyım herhalde. Oynadığım çok izlenmiş bazı reklam ve sinema filmleri de herkes tarafından dikkat çekince, sıklıkla komedi rolleri geldi. Ama drama dizilerinde oynamayı da seviyorum. Hatta biraz daha fazla drama dizisi istiyorum artık. Güllerin Savaşı’ dizisinde ise kötü adam olarak çok beğenildiniz. Sevdiniz mi kötü bir karakteri canlandırma fikrini? Sonradan girmeme ve kısa bir süre dizide kalacak olmama rağmen çok keyif alıyorum. Kötü karakter oynamaktan korkan oyunculardan değilimdir. Unutmayın ki, bir

kurmaca eser kötüsü kadar iyidir. Kötü ne kadar iyi canlandırılırsa, kahramanın macerası o kadar heyecanlı olur. Bir oyuncu olarak yönetmenlik koltuğunda oturmak bir avantaj mıydı? Kesinlikle. Bir kere oyuncu psikolojisinden iyi anlıyorum. Onlara nasıl direktif verilmesi gerektiğini, nasıl yönetilmekten hoşlandıklarını iyi biliyorum. Onlar da benim oyunculuk zanaatini bilmemden dolayı bana karşı daha rahat hissediyorlardır. Çünkü onların kötü görünmesine müsaade etmeyeceğimin farkındalar. Oyunculuğa ilk başladığınızda anneniz Nevra Serezli ve babanız Metin Serezli’den yardım aldınız mı? İşlerimi değerlendirme konusunda çok yorum aldım, hâlâ da alıyorum. Annemle tüm işlerimizi kaydederiz. Hemen izler, birbirimizin işlerini tenkit ederiz. Doğru üslupla, yapıcı bir şekilde yapılan negatif eleştiri kişiyi ileriye doğru götürür. E, Nevra-Metin Serezli’nin bilgisi tartışılmayacağına göre, konservatuvara doğdum demektir. Gel de iştahlı olma. Kitap HAYALLERİMİN KİTAPÇISI Bir kadın, bir aile, bir kitabevi ve gerçeğe dönüşen hayaller... Edebiyat eleştirmeni Petra Hartlieb, harabeye dönmüş bir kitapçıyı satın alınca, bütün ailesinin hayatı bir anda değişir. Yazar, sessiz sedasız kaybolan mahalle yaşamının kitapçılarını ve küçük dükkânlarını anlatıyor bu gerçek öyküde. AHMET MÜFİT Cem Arda’nın kaleme aldığı romanda, 1950’li yılların başında Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan bir Türk’ün 2’nci Dünya Savaşı sonrasında Neonaziler’e karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Kitap, yakın tarihin gizli kalan yönlerini ortaya çıkaran sıra dışı bir macera ve büyük bir aşkın romanı. GÖBEKLİ TEPE ETEKLERİNDE UZAYLI TARGON VE TARİH İZCİLERİ Türk Çocuk Edebiyatı’ında önemli bir yeri olan Nuran Turan, çocukları fantastik bir yolculuğa çıkartıyor. Uzaylı Targon ile bir grup çocuğun, dünya barışı ile ilgili çabaları sonunda mucizevi bir buluşla noktalanıyor. BİR GECE VAKTİ Katherine Mansfield, modern öykücülüğün en önemli temsilcilerinden biri. Yeni Zelanda’dan geçen çocukluğu, Londra’daki okul yılları, hastalığı ve tedavi süreci... Mansfield’ın yaşamındaki tüm önemli dönemeçler, öykülerin kronolojik sıralandığı bu seçkinin berrak karakterleri üzerinden okunabilir. YAVAŞ EBEVEYNLİK – 2 Klinik Psikolog Pınar Mermer, kitabında yavaş ebeveynlik felsefesine vurgu yapıyor. Yazar, kardeşlikten hayvan sevgisine, öfke krizlerine müdahaleden kendi kendini

sakinleştirmeye kadar ruh sağlığı yerinde bir çocuk yetiştirmek için size yardımcı olacak konulara değiniyor.



Sergi Mayıs ayında da yine birbirinden ilginç sergiler sizi bekliyor. HAYATA DAİR 2007 yılından bu yana 9 bini aşkın kadının katıldığı ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’ Türkiye’nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri haline geldi. Yarışma, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerken, kadınlara kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunuyor. Yarışmada bu sene Hilal Keskin birinci, Canan Çiçek ikinci, Emel Güley ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser, 6 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında Tepe Nautilus AVM’de fotoğrafseverlerle buluşacak. YVES SAINT LAURENT’IN İLHAM PERİSİ Çabasız bohem şıklığıyla bilinen ve ünlü tasarımcı Yves Saint Laurent’e 30 yıldan fazla süre ilham kaynağı olan Loulou de la Falaise’in 1960’lardan 2011 yılındaki ölümüne kadar, en başarılı çağdaş fotoğraf sanatçıları tarafından belgelenen renkli hayatını konu alan ‘Loulou de la Falaise’ kitabındaki dünyaca ünlü fotoğraflar ve kendi tasarımı mücevherler 16 Mayıs’a kadar ISTANBUL’74 Galatasaray’da görülebilecek. Moda ve tasarım meraklılarına duyurulur... ‘SERPENT’ ARTNEXT İSTANBUL’DA Mamut Art Project 2015 ‘te eserlerini sergileyen Baysan Yüksel’in ‘Serpent’ isimli ikinci kişisel sergisini 5 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşturuyor. Yılan sembolünün, yeryüzündeki hemen hemen her kültürde yeri olan bir sembol olduğundan yola çıkan sanatçı, hem pozitif hem de negatif temsilleri ve anlamlar içeren dualiteyi tuvale aktarıyor. Sergi 6 Haziran’a kadar Artnext İstanbul’da gezilebilecek. Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >