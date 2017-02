Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...

MÜZİKAL Dünyaca ünlü Broadway yapıtı ‘Operadaki Hayalet’ bu ay İstanbul’da... SERGİ Yaratıcı deha Mimar Sinan, Tophane-i Amire’de... SİNEMA Oyuncu Nesrin Cavadzade, ‘Son Mektup’ ile beyazperdede... KONSER Sevilen grup Yeni Türkü, Trump Cadde’de... Efe Baltacıgil EN SON NE YAPTI? Klasik müzik alanında en başarılı müzisyenlerimizden çellist Efe Baltacıgil, bu ayki anketimizin konuğu. Dört yıldır Seattle Senfoni Orkestrası’nın grup şefliğini yöneten Efe Baltacıgil, 17 Nisan’da İş Sanat’ın sahnesinde olacak. 1)En son hangi kitabı okudunuz? ‘Denemeler’i... Avrupa’yı karanlık Ortaçağ’dan çıkartan düşünce ve hümanizmin köklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hangi sayfayı açarsanız açın kesinlikle bugün ile ilişkili konuları görebileceğiniz harika bir kitap. 2)En son hangi filmi izlediniz? ‘Birdman’i... Bir sanatçının büyük başarılardan sonra geçirdiği kuraklığı çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Özellikle sahne sanatları ve ile ilgili izleyicilerin beğenebileceği bir film. 3)En son hangi albümü dinlediniz? Chris Thile’nin ‘Bach: Sonatas and Partitas Vol.1’ albümünü... Harika bir müzisyen. Aslında bir halk müzisyeni olan bu muazzam yetenekli mandolin ustası, Bach Partita ve Sonatı en iyi kemancılara taş çıkaracak bir şekilde çalıyor. Ayrıca harika kontrbasçı ve benim kardeşim Fora’nın öğretmenlerinden biri olan Edgar Meyer’ in öncülüğü ile bu albümün gerçekleşmiş olması ayrıca bir derinlik katıyor bu güzel kayda. 4)En son hangi konsere gittiniz? Thomas Dausgaard ve Seattle Senfoni Orkestrası’nın Sibelius’un tüm senfonilerini çaldığı konsere. Uzun yıllar önce yaşamış bir bestecinin dünyasını en güzel nasıl anlayıp, yakınlık kurabiliriz? İstediğimiz kadar özgeçmiş okusak da Finlandiya’nin ünlü bestecisi Sibelius’un 150. doğum yılında tüm senfonileri (7), Keman Konçertosu ve Finlandiya eserleri ile üç hafta zarfında çalmak ve dinlemek kadar etkileyici olamaz bence... ALBÜM ALABANDA PİYASADA Yaptıkları amatör videolar ile sosyal paylaşım sitelerinde büyük beğeni toplayan Özgür Babacan ve İrfan Seyhan, ‘Alabanda’ isimli albüm çalışmalarıyla dinleyicileri ile buluşuyor. Albüm ikilinin söyledikleri Karadeniz ezgileriyle insanın içini ısıtacak 10 parçadan oluşuyor. MÜZİKAL Operadaki HAYALET Broadway’in en uzun soluklu müzikali ‘Operadaki Hayalet’ 8-26 NİSAN tarihlerinde müzikal severlerle buluşuyor. İngiliz besteci Sir Andrew Lloyd Webber’in ölümsüz

eseri Zorlu’da izlenebilecek. Fransız yazar Gaston Leroux’ın romanından uyarlanan müzikal, dünya çapında 40 ülke, 110 şehirde, 65 bin performansla 80 milyonluk bir izleyici kitlesine de sahip. KONSER Yeni Türkü TRUMP CADDE’DE Türkiye’nin en sevilen gruplarından Yeni Türkü, 18 NİSAN’da unutulmaz şarkılarıyla Trump Cadde sahnesinde olacak. Yeni Türkü, dünden bugüne en sevilen şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek. Ücretsiz olarak herkesin katılımına açık olacak konser yaklaşık iki saat sürecek. VİZYONDAN KARELER TEK AŞKIM/THE ONE I LOVE Boşanmanın eşiğinde olan Ethan ve Sophie, evlilik terapistlerinin önerisiyle bir kır evine tatile giderler. Romantik başlayan bu hafta sonu, beklenmedik sonuçlar doğurur. Orada kendilerinin çok daha iyi, seksi ve güzel versiyonlarının karşı kulübede yaşadığını keşfedince olaylar çığırından çıkar. Elisabeth Moss ile Mark Duplass ve Ted Danson’ı buluşturan yapıt 17 NİSAN’da sinemalarda. EKSİK 30 yıl boyunca birbirini hiç tanımayan iki kardeşin hayatlarına ve geçmiş acılarına ışık tutan ‘Eksik’ 17 NİSAN’da vizyona giriyor. Başrollerini Nur Sürer, Barış Atay, Özgür Emre Yıldırım ve Toprak Sağlam’ın paylaştığı projenin kadrosunda Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Funda Eryiğit, Sarp Akkaya, Caner Erdem gibi isimler de yer alıyor. TEKSAS KATLİAMI/ THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE Sinema tarihine geçmiş bir klasik, 40. yıldönümünde restore edilen yeni kopyasıyla 3 NİSAN’da vizyona giriyor. Gerçek olaylara dayanan bu korku hikâyesi, hâlâ tüm zamanların en iyi korku filmlerinden biri. Tobe Hooper’ın filmi, içlerinden birinin çocukluk evini ziyarete giden beş gencin, insan yiyen bir ailenin eline düşmesiyle yaşadığı kabusu anlatıyor. CITIZENFOUR Oscar ödülü dahil 40’ın üzerinde ödül kazanan ‘Citizenfour’da Laura Poitras ve Glenn Greenwald, ‘Citizenfour’ takma adını kullanan Edward Snowden’la Hong Kong’da buluşuyor. Snowden, görev aldığı CIA’in özel hayatın gizliliğini hukuk dışı yollarla ihlal ettiğini kanıtlayan belgeleri kameralar önünde gazetecilere teslim ediyor. Snowden’ın hayatını sonsuza dek değiştirecek bu fedakârca eylemini anlatan filmin vizyon tarihi, 3 NİSAN. LA FRENCH Yönetmenliğini Cedric Jimenez’in yaptığı, başrollerinde Oscar ödüllü Fransız oyuncu Jean Dujardin’in yer aldığı ‘La French’, 17 NİSAN’da sinemaseverlerle buluşacak. 70’lerin Marsilya’sı dünyada uyuşturucu trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Gerçek hikâyeden uyarlanan film, tüm zamanların en büyük uyuşturucu organizasyonunu ve bu şebekeyi ortadan kaldırmak için yapılanları gözler önüne seriyor. Jean Dujardin, bu kez şebekeyi ortadan kaldırmaya çalışan polis rolünde... GÖKHAN DOĞUM STÜDYOMUZ, BİZİM İKİNCİ EVİMIZ Athena’nın son albümü ‘Altüst’ün de kaydedildiği FadeOut Studios’un kurucularından Gökhan Doğum ile yaptıkları çalışmalar hakkında konuştuk. FadeOut Studios, Türkiye’nin en donanımlı kayıt stüdyolarından biri. Gökhan Doğum, arkadaşı Kerem Çakıroğlu ile birlikte kurduğu stüdyoyla ilgili sorularımızı yanıtladı. FadeOut Studios’u kurma fikri nasıl doğdu? İnsanlar yapmak istedikleri, sevdikleri ya da yetenekli olduğu işler hakkında tecrübeler biriktirir. Çocukluğumuzda başlayan müzik aşkı bizi hayallerimizle birlikte büyütüp bu günlere getirdi. Müzik hakkında yeterli tecrübeye ulaştığımızı hissettiğimiz anda kendimizi yıllarca hayallerini kurduğumuz stüdyoyu inşa ederken bulduk. Stüdyonuzda ne tür çalışmalar yapılıyor? Stüdyomuzda içinde ses bulunduran her türlü iş yapılıyor. Albüm kayıtları, single kayıtları, dizi/film ve reklam müzikleri, seslendirme, ses tasarımı, sound fx ve foley kayıtları yapıyoruz. Stüdyomuzda büyük sanatçıların konser provaları; klip, dizi, film ve fotoğraf çekimleri; bazı şirketlerin özel toplantıları da yapılıyor. Bu aralar sıkça özel günlerinde kullanmaları için kişiye özel şarkılar hazırlayıp kaydediyoruz. Artık yurtdışında da duyulmaya başladık. Suriyeli bir rap sanatçısından, New Yorklu Indie müzisyenlere; Nijeryalı RnB artistinden, Mısırlı arabesk sanatçılarına kadar pek çok kayıt yaptık. Genelde canlı çalınan müzikleri kaydetmek daha çok ilgimizi çekiyor. Athena’nın son albümü ‘Altüst’ü bu teknikle kaydettik. Kayıt stüdyosu alanındaki farkınız nedir? Bizim için ses kayıt stüdyosu denilince 3 önemli faktör vardır. Birincisi maliyet... Türkiye’de bizim kulvardaki stüdyolar genelde saat ya da gün bazlı çalışıyorlar. Biz

önceliğimizi gelen projeye veriyoruz. Böylelikle müşterilerimiz ‘deadline’ sıkıntısı çekmeden daha rahat çalışıyor. Hesapta olmayan maliyet artışlarıyla da karşı karşıya kalmıyor. İkincisi rahatlık... Stüdyomuz, bizim ikinci evimiz. Zamanla gelen müşterilerimizin de ikinci evi haline geldi. Bunun yanında esnek çalışma saatleri sunuyoruz. Sanatla uğraşan insanların gün içinde kullandıkları zaman dilimi standart mesai saatleriyle pek uyuşmaz. Bu yüzden biz de çalışma saatlerimizi müşterilerimize göre uyarlıyoruz. Gece ya da gündüz istedikleri her saatte hizmet verebiliyoruz. Üçüncüsü de teknoloji ve ekipman parkuru... Müzik, gelişen teknolojiyle birlikte kendini yenileyen ve sürekli güncelleme gerektiren bir sektör. Yatırımlarımızı dünya standartlarına göre yapıyoruz. Teknolojimizi

ÜÇ SERGİ İlkbaharı sanatla karşılamaya ne dersiniz? Yeni sergiler sizleri bekliyor… ÜÇ DARÜŞŞAFAKALI BİR SERGİ... Darüşşafaka Cemiyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'eğitimde fırsat eşitliği' sunduğu üç öğrencisini resim ve fotoğraf sergisinde buluşturuyor. İstanbul Beyoğlu'ndaki Galeri Bu'da 19-26 NİSAN tarihleri arasında düzenlenecek sergide; Darüşşafaka Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Defne Hadiş serbest teknik resim çalışmalarıyla, Darüşşafaka Lisesi 2012 yılı mezunu Çağdaş Torbacıoğlu objektifinden yansıyan fotoğraf kareleriyle yer alacak. Serginin görsel tasarımı ise yine 2012 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu Tuğba Eke'nin imzasını taşıyor. MY PEOPLE/BENİM İNSANLARIM Dünyaca ünlü dijital oyun platformu Zynga'nın şef animatörü Kaan Kayımoğlu, ilk sergisi 'My People/Benim İnsanlarım'la 11 NİSAN'da Galeri Diani'de yer alacak. 1972 doğumlu Kaan Kayımoğlu, 26 yaşından bu yana Amerika'da yaşıyor. Ünlü Savannah Sanat ve Tasarım Okulu'ndan mezun olan Kayımoğlu, hayran olduğu birçok animasyon film yönetmeni için oyun tasarlayan ekiplerde yer almaktan gurur duyduğunu söylüyor ve ekliyor: "Animasyon sanatçısı olmam plastik sanatlara uzak olduğumu asla düşündürtmemeli. MİMAR SİNAN VE YARATICI DEHANIN ŞAHESERLERİ Mimarlık tarihimizin en önemli simgesi olan, yaratıcı dehasıyla klasik Osmanlı mimarisinde gerçekleştirdiği eşsiz yapıtlarını hem kültürümüze hem de dünya mimarlık mirasına kazandıran Mimar Sinan, ölümünün 427. Yılında 'Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri' sergisiyle anılıyor. MSGSÜ, Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü ve Allevents ortaklığında düzenlenen 'Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri' sergisi, 9 NİSAN-31 MAYIS 2015 tarihleri arasında İstanbul'daki MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.