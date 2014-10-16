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AÄŸustos Keyfi
EditÃ¶rden

edÄ±torden-20141016AÄŸustos Keyfi

Evet, yaz mevsimi bu yÄ±l gerÃ§ekten Ã§ok geÃ§ geldi. DolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±mÄ±zdaki her ÅŸey bu doÄŸrultuda Ã¶telendi. Tabii ki, tatiller deâ€¦ Eminim, yaz tatiline henÃ¼z Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olanlar var iÃ§inizde. Biz de bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hala tatil planlarÄ± yapanlar iÃ§in Ã¶neriler hazÄ±rladÄ±k. GardÄ±rop gurumuz TÃ¼lin Kermenâ€™in bavul hazÄ±rlama tÃ¼yolarÄ± ve GÃ¼zide YÃ¼lekâ€™in tatile Ã§Ä±kacaklar iÃ§in seÃ§tiÄŸi pratik bavul seÃ§eneklerine gÃ¶z gezdirmenizi Ã¶neririm. Bu ayki kapak ismimiz Ebru ÅžallÄ±â€¦ Bir sÃ¼redir Sinan AkÃ§Ä±l ile bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla gÃ¼ndemde, biliyorsunuz. Ebru ÅžallÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼kemmel kapak Ã§ekiminin dÄ±ÅŸÄ±nda, sorularÄ±mÄ±za tÃ¼m samimiyetiyle verdiÄŸi yanÄ±tlarÄ± da rÃ¶portajÄ±mÄ±zda bulabilirsiniz. Evet, Ã§ok gÃ¼zel bir kadÄ±n, evet mÃ¼kemmel bir vÃ¼cuda sahip. Ama aynÄ± zamanda kusursuz bir iÃ§ gÃ¼zelliÄŸi olduÄŸunu da yeniden kanÄ±tlÄ±yor iÃ§ten ve enerjisi hiÃ§ bitmeyen tavrÄ±yla. Bu dikkat Ã§ekici sÃ¶yleÅŸiyi mutlaka okumalÄ±sÄ±nÄ±z. Moda Ã§ekimlerimizi Ã¼nlÃ¼ oyuncularla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimizi biliyorsunuz. Bu ayki modelimiz â€˜KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§eklerâ€™ dizisinin genÃ§ ve gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel oyuncusu Nil Keser oldu. BÃ¼yÃ¼kadaâ€™nÄ±n bakir koylarÄ±ndan birinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledik kendisini. Tam da yaz mevsimine yakÄ±ÅŸÄ±r bir biÃ§imde Ã§ok gÃ¼zel kareler Ã§Ä±ktÄ± ortaya. Eminim, sizin de Ã§ok hoÅŸunuza gidecekâ€¦ Erkek rÃ¶portajÄ±mÄ±z ise kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlayan ve kÄ±sa sÃ¼rede sevilen â€˜Tutar mÄ± Tutarâ€™ dizisinin sempatik oyuncusu PaÅŸhan YÄ±lmazelâ€™le gerÃ§ekleÅŸti. O da tÃ¼m iÃ§tenliÄŸiyle yanÄ±tladÄ± tÃ¼m sorularÄ±mÄ±zÄ±. Ve son olarak baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu GÃ¼lÃ§in SantÄ±rcÄ±oÄŸluâ€™na gezi sayfalarÄ±mÄ±zÄ± teslim ettik. O da KaÅŸâ€™Ä± bizim iÃ§in kaleme aldÄ±. Gelecek ay yepyeni bir mevsimde yepyeni bir dergiyle karÅŸÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±z.

Gelecek ay gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere...

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