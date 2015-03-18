Yaz sÄ±caklarÄ±nda artÄ±k vazgeÃ§ilmezimiz soÄŸuk iÃ§ecekler. Ben bu ay sizi Ramazan dolayÄ±sÄ±yla da nostaljik bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karacaÄŸÄ±m; Ã§ocukluÄŸumuzun komposto ve hoÅŸaflarÄ±yla yeniden buluÅŸturacaÄŸÄ±m.

Komposto mu, hoÅŸaf mÄ±?

Ramazan ayÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla beraber kompostolar, hoÅŸaflar, ÅŸerbetler sofralarÄ±mÄ±zda biraz daha fazla yer bulacak. Hep merak edilmiÅŸtir; ha hoÅŸaf ha komposto ne fark eder diye. Hemen bir aÃ§Ä±klÄ±k getirelim, komposto taze meyvelerle hoÅŸaf ise tam aksi olarak kuru meyvelerle yapÄ±lÄ±r. Her dÃ¶nem mevsimsel meyvelerle elde edebileceÄŸimiz bu ikilinin iÃ§inden, yaz aylarÄ±nda bir tanesi biraz daha Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Yaz aylarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla iÃ§lerinde en gÃ¶zde olanÄ±; kompostolar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kompostoyu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez diÄŸerlerinden ayÄ±rabilmenizin temel nedeni iÃ§inde parlayan taze meyveler olmasÄ±dÄ±r.

MEYVENÄ°N TAZESÄ° DE KURUSU DA MAKBUL

Taze taze erik, kiraz, viÅŸne, ÅŸeftali, kayÄ±sÄ± ve sayÄ±sÄ±z yaz meyveleri komposto olmak iÃ§in tezgÃ¢hlarda adeta bizi Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorlar. KÄ±ÅŸ ayÄ±nda komposto yapamaz mÄ±yÄ±z tabii ki yapabiliriz. Ayva, elma, armut gibi sebzeler de komposto olmaya Ã§ok uygun. YapÄ±lÄ±ÅŸ olarak ikisinin arasÄ±nda temelde pek bir fark yoktur. Ama kuru meyvelerin Ä±sÄ±ya dayanma oranÄ± tazelerine gÃ¶re daha fazla olduÄŸundan, komposto yaparken meyveleri Ã§ok kaynatmaktan kaÃ§Ä±nmak gerekir. EÄŸer meyveler Ã§ok kaynarsa daÄŸÄ±lÄ±r ve kompostonuzun ne kompostosu olduÄŸunu anlamanÄ±z zor olur. Taze meyvelerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken her zaman Ã¶nÃ¼nÃ¼zdeki kÃ¢sede iÃ§indeki meyvenin ne olduÄŸunu anlamak Ã¶nemlidir.

Yoksa bulamaÃ§ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼r ve bu da hiÃ§ iÅŸtah aÃ§ar bir durum deÄŸildir.

OSMANLIâ€™NIN MEÅžHUR ÅžERBETLERÄ°

HoÅŸaf ve kompostodan bu kadar bahsedip, gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze OsmanlÄ±dan kalma ÅŸerbetlerden bahsetmemek olmaz. Åžerbetin ise diÄŸer ikiliden ayrÄ±lan kÄ±smÄ± iÃ§erisinde genellikle parÃ§acÄ±k olmamasÄ±, daha ÅŸeffaf olmasÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca ÅŸerbetlerin bazÄ±larÄ± yine OsmanlÄ± zamanlarÄ±ndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gelen bazÄ± gelenekler sonucu Ã¶zel gÃ¼nlerde ikram edilirler.

Mesela;

LOHUSA ÅžERBETÄ°; lohusa ÅŸekerinin sÃ¼t yaptÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yeni doÄŸum yapÄ±lan evlere gelen misafirlere daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r.

DÃœÄžÃœN ÅžERBETÄ°; eskiden gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki kadar farklÄ± meÅŸrubatlar yokmuÅŸ ve dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde taze limonlarla limonata yapÄ±lÄ±r ve bu da dÃ¼ÄŸÃ¼n ÅŸerbeti olarak gelen misafirlere daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda demirhindi, portakal, keÃ§iboynuzu, kÄ±zÄ±lcÄ±k ve aklÄ±nÄ±za gelebilecek birÃ§ok Ã§iÃ§ekten de ÅŸerbet yapÄ±labilmektedir.

Peki, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde sadece komposto, hoÅŸaf ve ÅŸerbet mi yapÄ±yoruz farklÄ± iÃ§ecek seÃ§eneÄŸi olarak tabii ki hayÄ±r. Bir kÄ±smÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan bize gelmiÅŸ olan Smoothie, Milkshake, Limonata gibi birÃ§ok farklÄ± iÃ§ecek var hayatÄ±mÄ±zda. Smoothieâ€™ler temel olarak taze meyvelerden elde edilen soÄŸuk yoÄŸun pÃ¼relerdir. Tabii ilk Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± bu olsa da zamanla iÃ§erisine dondurma, yoÄŸurt, buz, meyve sularÄ±, bal gibi farklÄ± iÃ§erikler de dÃ¢hil olmuÅŸtur.

â€˜FROZENâ€™ YA DA â€˜MILKSHAKEâ€™

Damak tadÄ±nÄ±za gÃ¶re istediÄŸiniz iÃ§erikte â€˜smoothieâ€™ elde edebilirsiniz. SporcularÄ±n taze meyvelerden yapÄ±lan ve oldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ± olan bu iÃ§eceÄŸe protein tozu ekleyip enerji vermesi iÃ§in spor esnasÄ±nda tÃ¼kettikleri de bilinir. AynÄ± zamanda iÃ§erisine buz koyduÄŸumuzda bazÄ± yerlerde â€˜frozenâ€™ olarak da gÃ¶rmekteyiz. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n yazÄ±n sÄ±caktan Ã§ok bunaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda karpuz, buz ve taze nanenin bar mikserinden Ã§ekilip Ã¶nÃ¼nÃ¼ze geldiÄŸiniâ€¦ BÃ¶yle bir karpuzlu â€˜frozenâ€™a kimse hayÄ±r diyemez diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. â€˜Milkshakeâ€™ ise bunlardan ayrÄ± olarak iÃ§erisine sÃ¼t ve farklÄ± aromalarda ÅŸuruplarÄ±n eklendiÄŸi bir tÃ¼r iÃ§ecek. Ä°Ã§erisine dondurma da koyulabilir. SoÄŸuk iÃ§ilir ve Ã§ok ferahlatÄ±cÄ±dÄ±r. Ã‡ikolatalÄ± olanÄ± sÄ±cak Ã§ikolatanÄ±n soÄŸuk hali desek doÄŸru olur. Limonata da gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gelene kadar kendisini Ã§ok geliÅŸtirmiÅŸ bir iÃ§ecek. Eskiden sadece limon, ÅŸeker ve sudan elde edilirken ÅŸimdilerde naneli, zencefilli, Ã§ikolatalÄ± gibi birÃ§ok farklÄ± Ã§eÅŸidi bulunuyor.