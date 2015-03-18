On Puan Bu yaz gÃ¶zÃ¼mÃ¼z sadece noktalÄ± gÃ¶rÃ¼yor! SiyahÄ±yla, beyazÄ±yla, mavisiyle puantiyeler sarÄ±yor her bir yanÄ±mÄ±zÄ±â€¦ Flamenko Etkisi ÃœnlÃ¼ Ä°talyan tasarÄ±mcÄ± ikilisi Dolce & Gabbana, yaz koleksiyonunda Ä°spanyaâ€™ya gÃ¶ndermeler yapÄ±yor. Puantiye Ä°stilasÄ± Fulardan not defterine; bikiniden parfÃ¼me kadar bu yaz her yerimiz puantiyeâ€¦

Ä°rili UfaklÄ± BÃ¼yÃ¼k puantiyeleri minik versiyonlarÄ±yla da kombinleyebilirsiniz. TÄ°RÄ°L TÄ°RÄ°L Sevimli puantiye deseni yaz mevsimi iÃ§in idealâ€¦ PaylaÅŸmak ister misin? < Ã–nceki Sonraki >