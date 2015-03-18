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En HavalÄ± AdÄ±mlar

Yeni ayakkabÄ± trendimiz sandaletlerâ€¦ Onlar sadece muhteÅŸem gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor, aynÄ± zamanda ekstra konfor da saÄŸlÄ±yor.trend-20150727

 

METALÄ°K SANDALET

 

BantlÄ±, bilekten baÄŸlÄ±, parmak arasÄ± ya da zÄ±mbalÄ±â€¦ Gold detayÄ±n olduÄŸu her sandalet, herhangi bir kÄ±yafetle banko giyilirâ€¦

NASIL KOMBÄ°NLEYELÄ°M?

â€¢ Parlak, albenili rengi en bÃ¼yÃ¼k avantajÄ±. Ã–rneÄŸin bilekte biten geniÅŸ paÃ§a jeanâ€™lerle ya da diz boyu elbise ve eteklerle giyebilirsiniz.

â€¢ Bu modeller baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na odak noktasÄ± olduÄŸundan Ã§oÄŸunlukla siyah, beyaz ya da denim gibi dÃ¼z renklerle giymeyi tercih edin.

â€¢ Asla parlak renklerle giymeyin

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LÃœKS ÅžIPIDIKLAR

Deri ya da gÃ¼deri malzemeden yapÄ±lmÄ±ÅŸ tek bantlÄ± ya da Ã§apraz formlu flip flopâ€™lar ÅŸimdi her zamankinden daha ÅŸÄ±k ve lÃ¼ksâ€¦

NASIL KOMBÄ°NLEYELÄ°M?

â€¢ Sigaret pantolon ya da kalem etekle harika duruyor. AÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarda pantolon ya da kalem etek kumaÅŸÄ±nÄ±z viskon gibi ince ve pamuklu doku olursa rahat edersiniz. Ä°pucu: Daha zarif ve etkili bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m iÃ§in tÃ¼m kombininizin renk skalasÄ± tek rengin katmanlarÄ± olsun.

â€¢ Ã‡apraz bantlÄ± modellerin bantlarÄ±, tek bantlÄ± olanlara oranla daha incedir. EÄŸer taraklÄ± bir ayak yapÄ±nÄ±z varsa bu modellerden ziyade tek ve kalÄ±n bantlÄ± olanlarÄ± kullanÄ±n.

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ROMA SANDALETÄ°

Siyah, taba ya da ekru renk aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olan Roma sandaletlerinde bileÄŸe kadar uzanan, baÄŸcÄ±klÄ± ya da ince Ã§ok bantlÄ± modelleri deneyebilirsiniz. Spor giyim iÃ§in vazgeÃ§ilmezâ€¦

NASIL KOMBÄ°NLEYELÄ°M?

â€¢ Her modeli Ã§ok eÄŸlenceli ve ÅŸÄ±k. Ãœstelik birÃ§ok kÄ±yafete de uyum saÄŸlayabiliyor. Ã–rneÄŸin romantik Ã§iÃ§ekli ya da dantel elbiselerle, maksi eteklerle giyebilirsiniz.
Flare jeanâ€™lerle de kullanabilirsiniz. Konyak rengi olanlar 70â€™ler trendi iÃ§in birebir.

â€¢ EÄŸer Roma sandaleti giyiyorsanÄ±z pedikÃ¼rÃ¼nÃ¼zÃ¼ ihmal etmemelisiniz. Bordo ya da nude tonlarda oje mÃ¼kemmel uyum saÄŸlÄ±yor, unutmayÄ±n!

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SÃœSLÃœ PÃœSLÃœ TERLÄ°KLER

IÅŸÄ±ltÄ±lÄ± taÅŸlarla, zÄ±mbalarla, pullarla sÃ¼slÃ¼ ya da kendinden parlak malzemeden yapÄ±lmÄ±ÅŸ sÃ¼slÃ¼ pÃ¼slÃ¼ terlikler yaz aylarÄ±nda kendinizi iyi hissetmenizi saÄŸlÄ±yor.

NASIL KOMBÄ°NLEYELÄ°M?

â€¢ Rahat tabanÄ±, ÅŸÄ±kÄ±r ÅŸÄ±kÄ±r detaylarÄ±yla hem rahat hem de eÄŸlenceli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Jean ve beyaz bir tiÅŸÃ¶rtle iyi bir kombin oluÅŸturuyor. Hatta ÅŸort, kÄ±sa tulum ve diz boyu elbiselerle ÅŸÄ±k bir yaz geÃ§irebilirsiniz.

â€¢ Bu taÅŸlarla sÃ¼slÃ¼ ya da Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± terlik modelleri bÃ¼yÃ¼k ya da taraklÄ± ayaklar iÃ§in idealdir.

 

 

 

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