Pastel sezon

Ä°lhamÄ±nÄ± doÄŸadan alan soft tonlar bu sezonun kesin hakimi. Siz de pastelin gÃ¼cÃ¼ne inanÄ±n.

Ä°LHAM VERÄ°CÄ°

DoÄŸanÄ±n yansÄ±masÄ± soft tonlarÄ±n birbiriyle kombini o kadar kolay ki, gÃ¶zlerinize inanamayacaksÄ±nÄ±z. GeÃ§in aynanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na ve gÃ¶zÃ¼nÃ¼z kapalÄ± seÃ§tiÄŸiniz pastel kÄ±yafetleri rastgele giyin. SonuÃ§ta ortaya Ã§Ä±kan kesinlikle mÃ¼kemmel bir tablo olacaktÄ±r.

AÃ‡IK ARA BÄ°RÄ°NCÄ°

Soft tonlarÄ±n birincisi bebe mavisi, gÃ¼ndÃ¼z sportif bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n gece ise sofistike bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n anahtarÄ±. Bizden sÃ¶ylemesi!

BAHARLA UYUMLU

Ä°ÅŸte, sizi her ortamda farklÄ± kÄ±lacak tatlÄ± mÄ± tatlÄ± bir renk; Lila... Ã–yle bir renk ki, hem sÄ±cak hem de mesafeli.

MASUM ETKÄ°

Pastel tonlarÄ±n gÃ¼cÃ¼ne izin verin ve hem yaz sÄ±caÄŸÄ± ile kolayca baÅŸa Ã§Ä±kÄ±n hem de ÅŸÄ±k Ã§izginizden asla Ã¶dÃ¼n vermeyin.

SPORTÄ°F SEÃ‡Ä°M

Ä°Ã§inizdeki prensese izin verin ve hafta sonlarÄ± iÃ§in daha rahat parÃ§alarÄ± seÃ§in; ÅŸort, pantolon ve tiÅŸÃ¶rt. Ama renkler yine soft. UNUTMAYIN!