Denim aÅŸkÄ±

DENIM AÅžKI BazÄ± aÅŸklar gelip geÃ§icidir ama denimâ€™le olan aÅŸkÄ±mÄ±z sonsuza dek devam edeceÄŸe benziyor. Bu sarsÄ±lmaz iliÅŸkinin baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ± beÄŸeninize sunuyoruz... DENÄ°M + DENÄ°M = MÃœTHÄ°Åž Ä°KÄ°LÄ° Bu formÃ¼lÃ¼ aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n! Ä°ster aynÄ± ister farklÄ± tonlarda olsun, denim Ã¼zerine denim giymek artÄ±k demode deÄŸil, tam aksine Ã§ok â€˜inâ€™. Michael Korsâ€™un denim takÄ±mÄ± Ã¶rneÄŸin... SADE DENÄ°M Trend pusulamÄ±z, denimâ€™in sadeleÅŸeceÄŸine iÅŸaret ediyor. Yeni modellerde aÅŸÄ±nmÄ±ÅŸlÄ±k hissi veren detaylar azalsa da vazgeÃ§ilmez denim dokusu â€˜coolâ€™ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nden Ã¶dÃ¼n vermiyor. PaylaÅŸmak ister misin? < Ã–nceki Sonraki >