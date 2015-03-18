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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
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astrolojÄ±-25092014Astroloji

HaziranÄ±n aynÄ±n burÃ§lar Ã¼zerindeki etkisi

Halen retro (geri harekette) olan MerkÃ¼r 11 Haziranâ€™da dÃ¼z pozisyona geÃ§tikten sonra iletiÅŸim, teknik konular, seyahat ve iÅŸlerle ilgili aksaklÄ±klar dÃ¶nemi geride kalÄ±yor. 16 Haziranâ€™da Ä°kizlerâ€™de doÄŸan Yeniayâ€™la birlikte yeni giriÅŸimler iÃ§in gÃ¼zel ve hÄ±zlÄ± bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. TÃ¼m burÃ§lar Ã¶nemli ve gÃ¼zel atÄ±lÄ±mlarÄ± bu tarihten itibaren gerÃ§ekleÅŸtirebilir

KOÃ‡ 21 MART-19 NISAN

KoÃ§lar iÃ§in bol gezme zamanÄ±. GezdiÄŸiniz yerlerde bol alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz. AyrÄ±ca internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz. Yeni iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve atÄ±lÄ±m iÃ§in 16 Haziran
sonrasÄ± gÃ¼zel ve hÄ±zlÄ± fÄ±rsat kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor. EÄŸitim iÃ§in Ã§ok iyi zaman. AÅŸkta doÄŸru iletiÅŸime Ã¶nem verin.

BOÄžA 20 NISAN-20 MAYIS

BoÄŸalar; para kazanma, iÅŸi bÃ¼yÃ¼tme, baÅŸarÄ± grafiÄŸini yÃ¼kseltme zamanÄ±. Åžans ve gayretleriniz maddi meyvelerini verecek. Eve lÃ¼ks eÅŸya almak, kendinize lÃ¼ks, sÃ¼slÃ¼ aksesuarlar almak iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸe meyledeceksiniz. Miras gelebilir. AÅŸk bekleyenler iÃ§in tutkulu bir aÅŸk geliyor.

Ä°KÄ°ZLER 21 MAYIS-21 HAZIRAN

Ä°kizler; yeniay burcunuzda doÄŸuyor, sizi hareketli ve aktif gÃ¼nler bekliyor. Niyet ettiÄŸiniz bir konuda atÄ±lÄ±ma geÃ§mek, ilk adÄ±mÄ± atmak iÃ§in iyi zaman. Yeni bir kurs, eÄŸitim
veya iÅŸe baÅŸlamak iÃ§in fÄ±rsat doÄŸabilir. Seyahat var. AÅŸkta atak olacak. Birini bÃ¼yÃ¼leyeceksiniz

YENGEÃ‡ 22 HAZIRAN-22 TEMMUZ

YengeÃ§ler; parasal aÃ§Ä±dan yÃ¼zÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren bir dÃ¶nem. LÃ¼ks harcamalar yapabileceÄŸiniz miktarda para gelebilir. Biri sÃ¼rpriz ziyaret yapabilir. Ay sonu gibi Mars burcunuza geÃ§ince Ã¶nemli bir hedefinize ulaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸte baÅŸarÄ±nÄ±z Ã¶dÃ¼llendirilecek. Ailede saÄŸlÄ±k konularÄ± Ã¶nemli.

ASLAN 23 TEMMUZ-22 AÄžUSTOS

Aslanlar; bir dilek veya amacÄ±nÄ±z iÃ§in Yeniay size destek verecek. Ã‡evrenizin desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z. Ailede bir toplantÄ±, kutlama yapabilirsiniz. Ä°ÅŸte beklediÄŸiniz bir deÄŸiÅŸim gerÃ§ekleÅŸebilir veya yeni bir iÅŸe girebilirsiniz. Tutkulu bir aÅŸk iÃ§in harika bir zaman.

BAÅžAK 23 AÄžUSTOS-22 EYLÃœL

BaÅŸaklar, yeni bir iÅŸe veya projeye baÅŸlayabilirsiniz. Yetkinizi veya bilginizi yÃ¼kseltecek bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¶nemi iÃ§indesiniz. AÅŸk gÃ¼zel gidiyor, sevgilinizle tatilde veya baÅŸka bir yerde evlilik kararÄ± alabilirsiniz. Kiminize ise yeni bir aÅŸk var. Gizli bir hayranÄ±nÄ±z olabilir. AlÄ±ÅŸveriÅŸ zamanÄ±...

TERAZÄ° 23 EYLÃœL-22 EKIM

Teraziler, Yeniayâ€™Ä±n pozitif etkisiyle iÅŸinizde yÃ¼kselmek iÃ§in bir atÄ±lÄ±m yapabilirsiniz. Ä°stediÄŸinizi elde etmeniz iÃ§in biraz sabÄ±r lazÄ±m. SaÄŸlÄ±k konusuna dikkat! Ay sonunda iyileÅŸme var. Resmi iÅŸlerde veya eÄŸitimde pÃ¼rÃ¼zler uÄŸraÅŸtÄ±rabilir. AÅŸkta sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

AKREP 23 EKIM-21 KASIM

Akrepler; ay boyunca para, sigorta, vergi gibi iÅŸlerle meÅŸgul oluyorsunuz. Parasal beklentileriniz gerÃ§ekleÅŸebilir, Ã¶zellikle ortak iÅŸlerde veya yasal bir yerden parasal kazanÃ§lar var. HakkÄ±nÄ±zÄ± koruyun. SaÄŸlÄ±k Ã¶nemli sizin iÃ§in de. Ä°ÅŸte parlamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. AÅŸk gÃ¼ndemin zirvesinde!

YAY 22 KASIM-21 ARALIK

Yaylar; biri size karÅŸÄ± cephe alabilir, gereksiz yere dÃ¼ÅŸman kazanmayÄ±n. Her ÅŸeye raÄŸmen gÃ¼cÃ¼nÃ¼z iyi, ayrÄ±ca korunmaktasÄ±nÄ±z. Bir konuda Ã§ok iyi bir atÄ±lÄ±m veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. AÅŸkta bir hayaliniz gerÃ§ekleÅŸebilir. Tatil ve alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in zaman ayÄ±racaksÄ±nÄ±z.

OÄžLAK 22 ARALIK-19 OCAK

OÄŸlaklar, iÅŸte yoÄŸun dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. AÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bozabilir, dinlenmeye zaman ayÄ±rÄ±n. Bir ek iÅŸ veya yeni bir projeye baÅŸlamak hayÄ±rlÄ± ve iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Yeni iÅŸe
girmek isteyen iÃ§in fÄ±rsat zamanÄ±. YÃ¼klÃ¼ para gelebilir. Mal alÄ±p-satabilir, lÃ¼ksÃ¼nÃ¼z iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz.

KOVA 20 OCAK-18 ÅžUBAT

Kovalar; iliÅŸkiler ve Ã¶zellikle aÅŸk gÃ¼ndeminizin Ã¶nemli konusu. Yeniay aÅŸk evinizde doÄŸuyor, VenÃ¼s aÅŸkla ilgili geliÅŸmeleri mÃ¼jdeliyor. Bir teklif almanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Evlilik veya aÅŸk teklifi olabilir. Ä°ÅŸ veya eÄŸitimde yeni bir sÃ¼rece giriyorsunuz. YeteneÄŸiniz takdir gÃ¶recek. Bir hediye var.

BALIK 19 ÅžUBAT-20 MART

BalÄ±klar; size parlak bir iÅŸ imkanÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi yapabilirsiniz. Ancak biraz sabÄ±r lazÄ±m. BeklediÄŸiniz kariyer veya eÄŸitim fÄ±rsatÄ± yeniden elinize geÃ§ecek. Ä°ÅŸte veya iliÅŸkide kÄ±skanÃ§lÄ±klara dikkat! Bir konuda hakkÄ±nÄ±zÄ± savunacaksÄ±nÄ±z. Ev veya iÅŸ yerinde tadilat masraf Ã§Ä±karacak.

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